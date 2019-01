Willibrordusstraße in Grevenbroich-Neuenhausen: Aufregung um neuen Gehweg

Neuenhausen Die Erneuerung des Gehweges an der Willibrordusstraße in Neuenhausen sorgt weiter für Diskussion. Mehrere Anlieger sind nicht bereit, für die neue Sanierungslösung, bei der sechs Lindenbäume stehen bleiben sollen, Anliegerbeiträge zu leisten. „Für Flickwerk zahlen wir nicht, nur für eine grundlegende Sanierung – und die ist nur möglich, wenn die Bäume gefällt werden“, erklärt Peter-Josef Flahs. Einigkeit besteht darin, dass es Handlungsbedarf gibt.

In einer der Redaktion vorliegenden Mail entgegnete Herpel, dass er „zu keinem Zeitpunkt“ in der Vorlage geschrieben oder in der Sitzung gesagt habe, dass die Anlieger mit den neuen Plänen einverstanden sind. In der Sitzungsvorlage, in der die Erneuerung bei Erhalt der Bäume vorgestellt wurde, erklärt er aber: „Die Anwohner begrüßen die Maßnahme. Über die Kostenerhöhung müssen die Anlieger noch informiert werden.“ Herpel betont, dass die ehemals gegebene Zusage nicht auf die neue Planung und eventuell höhere Beitragspflichten übertragen werden könne. Die Verwaltung bereite ein Anschreiben an die Anlieger vor, in dem die neue Planung samt Auswirkung auf Anliegerbeiträge vorstellt werden soll. Das war Mitte November. Eine Schätzung der auf sie zukommenden Kosten haben Pesch und Flahs noch immer nicht. „So langsam sollte man etwas von der Stadt hören“, sagt Flahs.