Das „Tier des Jahres 2019“ : Naturspektakel auf der Königshovener Höhe

Umwelt-Experte Norbert Wolf beobachtet seit langem die „Rehsprünge“ auf der Königshovener Höhe. Die Aufnahmen entstanden mit einem starken Teleobjektiv. Foto: Norbert Wolf

Grevenbroich Wer Rehe beobachten will, ist auf der Hochhalde richtig. Hunderte Tiere sind dort derzeit zu sehen.

Sein zierliches Äußeres täuscht: „Capreolus capreolus“, so sein wissenschaftlicher Name, ist ein Gewinner: 2,5 Millionen Rehe leben in Deutschland. Das nur 20 Kilo schwere Tier streift durch Wald und Feld, meist allein. „Nur in den Wintermonaten finden sich die Rehe in größeren Gruppen, von uns ,Sprünge’ genannt, zusammen“, berichtet RWE-Förster Michael Zimmer. Immer wieder beobachten Waldprofis und Spaziergänger große Gruppen von 80 bis 100 Individuen in den ausgedehnten Feldfluren der Tagebaue.

„Große Flächen, gute Verstecke, viel Nahrung, wenige Wirtschaftswege, keine Autos“ – das sind nach Zimmers Angaben ideale Rahmenbedingungen für Rehe. Und die finden sie zum Beispiel auf der Königshovener Höhe. „Mit etwas Glück lassen sich dort zurzeit sehr große Rehsprünge beobachten“, sagt der städtische Umweltexperte Norbert Wolf. „Die Tiere stehen auf den weitläufigen Flächen des Plateaus wie auf einem Präsentierteller.“

Die Rehe haben auf der Halde große Fluchträume. Daher büxen sie nicht gleich vor Menschen aus. Foto: Norbert Wolf

Wolf beobachtet die Rehe im Rekultivierungsgebiet schon seit geraumer Zeit – und er hat eine besondere Eigenart entdeckt. Während im Wald lebende Rehböcke den juckenden Bast an ihrem ersten Gehörn in der Regel an Bäumen abstreifen – und dabei Schäden verursachen –, haben die „Feld-Rehböcke“ eine ganz andere Methode entwickelt. „Sie stecken das Gehörn in die Erde, um den Bast loszuwerden“, schildert Wolf und gibt zu: „Ich war überrascht, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Offensichtlich sind die Tiere in der Lage, ihr Verhalten in der freien Landschaft umzustellen.“

Die Deutsche Wildtier-Stiftung hat das Reh zum „Tier des Jahres 2019“ bestimmt. Das hat mehrere Gründe. Foto: Norbert Wolf

Ohne Scheu ließen sie sich dabei beobachten. Selbst vor den großen Baggern haben die Rehe keine Angst. Sie durchqueren die Tagebaue und kriechen dabei auch unter den laufenden Bandanlagen durch, berichtet Michael Zimmer. Warum der erfolgreiche Kulturfolger ohne Not zum „Tier des Jahres 2019“ bestimmt wurde, erklärt der Förster so: „Die Deutsche Wildtier-Stiftung möchte dabei auf bestehende Konflikte in der Land- und Forstwirtschaft hinweisen.“

Ein Rehbock auf der Königshovener Höhe. Foto: Norbert Wolf



Manche seiner Berufskollegen machen heftig Jagd auf Rehe, weil diese junge Bäume an- und abknabbern und dadurch die Waldverjüngung und das kostspielige Anpflanzen neuer Baumbestände konterkarieren. „Der Verbissdruck ist da“, bestätigt Zimmer, „doch in der Rekultivierung verteilt sich das. Die neuen Wälder und Felder sind so ausgedehnt, dass sie dem Reh schadlos auch als Ort der Nahrungssuche dienen können.“

Ein anderer Konflikt ist blutig: Immer wieder werden junge Rehkitze von den Messern landwirtschaftlicher Erntemaschinen verstümmelt oder gar getötet. Der günstigste Termin zur Heumahd fällt in den Zeitraum der Jungenaufzucht. „Wenn Landwirte die Flächen vor der Ernte mit ihren Hunden abgehen, werden die Rehe vertrieben“, meint der Förster Zimmer. Beim Mähen können die Bauern „von innen nach außen“ vorgehen und Ricke und Kitz so vertreiben.

Noch stärker setzt der Straßenverkehr den Rehen zu. Fast 200.000 Individuen pro Jahr fallen Wildunfällen zum Opfer. „Allein ich habe jedes Jahr knapp 20 Fälle, in denen ich mich um über- oder angefahrene, aber auch von Hunden gerissene Rehe kümmern muss“, erläutert der Förster. „Kümmern“ – das ist meist die Entsorgung von Fallwild oder der Gnadenschuss.