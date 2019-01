Kapellener Orgelbauer intoniert für die ganze Welt: Jochen Breuer bringt Klang in die Kirchen

Kapellen/Hellentahl In Kirchen zwischen Norwegen und Japan erklingen Orgeln, für deren guten Ton Jochen Breuer sorgt. Für ein Heimspiel des gebürtigen Kapelleners sorgte jetzt St. Sebastianus Hülchrath.

Schon im Kinderwagen hat der inzwischen 35-Jährige „laut aufgemuckt“, griff im Gottesdienst ein Kantor neben die Tasten. „Vom Neusser Münster war ich total fasziniert“, erinnert er sich. Schon als Fünfjähriger habe er gesagt, eines Tages wolle er dort die Orgel bedienen. Seine Virtuosität entfaltete sich später aber weniger im Spiel und mehr in der Technik, nach verschiedenen Praktika bei Orgelbauern und dem Abitur kam er zur Orgelbaufamilie Weimbs. „Plan B wäre Chemie gewesen“, erinnert er an eine alternative Laufbahn. „Ich hatte nämlich ein kleines Labor im Haus meiner Eltern.“ Die tolerierten die Experimente bis zu dem Tag, an dem Jochen Breuer einen Versuch mit Kaliumpermanganat unternahm. „Das war in einem mit Korken fest verschlossenen Reagenzglas“ – und hinterher war das „typisch magentafarbene Zeug“ überall. In der gleichen Phase übrigens „habe ich im Selbstversuch auch mal eine Orgel gebaut. Sie wurde nie fertig.“