Halle steht nicht mehr zur Verfügung: Größter Kindertrödelmarkt im Rhein-Kreis muss abgesagt werden

Großes Gedränge herrschte alljährlich beim Kindertrödelmarkt in Wevelinghoven. Die beliebte Veranstaltung muss eingestellt werden. Foto: Berns, Lothar (lber)

Alljährlich zog der Kindertrödelmarkt auf dem Tedox-Gelände in Wevelinghoven viele hundert Besucher an, und er galt als größter seiner Art im Großraum Düsseldorf. Doch jetzt muss Veranstalter Marc Pesch einen Schlussstrich ziehen: Die große Halle, in dem das Spektakel über die Bühne ging, steht wegen einer anderen Nutzung nicht mehr zur Verfügung.