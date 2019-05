Maimarkt in Grevenbroich-Wevelinghoven : Kult-Auto K.I.T.T. beim Maimarkt

Wevelinghoven Diese Veranstaltung hat Tradition – und sie zieht jedes Jahr wahre Besuchermassen an: Am Sonntag, 19. Mai, veranstaltet die Werbe- und Interessengemeinschaft Wevelinghoven (WIG) die neueste Auflage ihres beliebten Maimarktes. Mit 140 Ausstellern im Ortskern sind mehr als 2018 dabei. Einer wird ganz sicherlich die Blicke vieler Auto- und Filmfans auf sich ziehen: Dominic Güthaus aus Mülheim präsentiert einen originalgetreuen Nachbau des Kult-Autos K.I.T.T. aus der 80er-Jahre-Serie „Knight Rider“. Eingeladen wurde er von Firat Wollenhaupt vom „Boxenstopp Rheinland“, der damit „ein bisschen Hollywood“ nach Wevelinghoven bringen möchte.

Güthaus (32) ist Einzelhandelskaufmann, in seiner Freizeit hat er fünf Jahre lang an dem Pontiac Firebird Trans Am gearbeitet. Dass er seine Sache gut gemacht hat, ist ihm quasi von oberster Stelle bestätigt worden – nämlich von „Knight Rider“ David Hasselhoff persönlich. „The Hoff“ hat nämlich schon für Filmaufnahmen in seinem Wagen gesessen und ihn als eine der besten Replikas bezeichnet, in der er je Platz genommen hat.