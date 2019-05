Royaler Nachwuchs in Grevenbroich : Prinz Harry ist Namensgeber für ein Steinkauz-Küken

Grevenbroich Während England gerade die Geburt des ersten Kindes von Harry und Meghan feiert, bekommt auch ein Steinkauz-Paar im Grevenbroicher Umweltzentrum Nachwuchs: Charles, Camilla, William, Harry und Kate sind geschlüpft. Auf Meghan aus Ei Nummer 6 wird noch gewartet.

Wie bereits bei den vorangegangenen drei Schwangerschaften wurden die werdenden Eltern auch diesmal wieder per Kauz-Cam beobachtet. „Ich möchte schließlich so wenig wie möglich stören“, erklärt die Falknerin die Maßnahme als Rund-um-die-Uhr-Betreuung. „Ein zäher Weg“ sei die nunmehr vierte Brut gewesen, Steinkauz-Mama Fienchen habe zunächst zwei Eier gelegt und dann „lange Pause gemacht – bis es dann plötzlich sechs Stück waren“. Ungewöhnlich hoch ist die Anzahl, „vielleicht liegt es am guten Futter“, spekuliert Tanja Brandt über Würmer („Reich an Proteinen“) und Mäuse als bevorzugte Leckerlis. „Der Nachwuchs hat Riesenappetit, die fressen wie fünfköpfige Raupen“, beschreibt Steinkauz-Omi Brandt Charles & Co., die wie ihre Geschwister aus den vorangegangenen drei Jahren zu gegebenem Zeitpunkt ausgewildert werden sollen. Denn Steinkäuze zählen zu den bedrohten Tierarten, führt Tanja Brandt aus, in einigen Bundesländern sind sie bereits komplett von der Bildfläche verschwunden.