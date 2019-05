Gartengestaltung in Grevenbroich : Die Stadt will mehr Grün in den Vorgärten

Die Stadt will mehr Grün in den Vorgärten

Auf Wunsch der Politik hat die Verwaltung Möglichkeiten geprüft, wie einer „Verschotterung“ von Gärten Einhalt geboten werden kann. Eine Lösung sieht sie in den Bebauungsplänen, für existierende Gärten gelte Bestandsschutz.

Großflächig Kies und Schotter in allen denkbaren Grautönen – nur ein, zwei Schalen mit Grünem sorgen für wenig Abwechslung in der Tristess: Zunehmend werden Vorgärten auch in Grevenbroich zu „Steinwüsten“ umgestaltet, weil deren Pflege einfacher ist. Dieser Trend ruft die Politik auf den Plan: CDU, SPD, Grüne und Mein Grevenbroich fordern, dass der Versiegelung von Vorgärten möglichst Einhalt geboten werden soll. Am Dienstag, 7. Mai, befasst sich der Planungsausschuss mit dem Thema. „Vegetationsreiche Vorgärten tragen zu einem besseren Stadtklima bei, was angesichts des Klimawandels von wachsender Bedeutung ist“, erklären etwa die Grünen in ihrem Antrag. Zudem würden solche Gärten für „viele Insekten und Vögel“ ein Refugium sein.