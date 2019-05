Klangvolle Konzertpremiere in Hülchrath : Glanzvolle Premiere an der Weimbs-Orgel mit Ansgar Wallenhorst

Ansgar Wallenhorst, Kantor in St. Peter und Paul Ratingen, begeisterte beim Orgel-Konzert in Hülchrath. Foto: Susanne Schmidt-Dominé

() Auf der neuen Weimbs-Orgel in der neuromanischen St. Sebastianus-Basilika in Hülchrath gab es jetzt ein erstes Orgelkonzert. Der Konzertorganist Ansgar Wallenhorst (52), im Hauptberuf Kantor an St.

Peter und Paul in Ratingen und dort künstlerischer Leiter der renommierten Konzertreihe „Orgelwelten“, konnte für diese Premiere gewonnen werden.

Er die Orgel, denn als Orgelsachverständiger der Erzdiözese Köln war er in den Neubau involviert. „Ich freue mich, im zauberhaften Hülchrath spielen zu dürfen“, sagte der Organist in einer sehr informativen Einleitung zu seinem Konzert. „Die wunderbare neue Orgel nach dem Vorbild französischer Chororgeln – die Disposition basiert auf Instrumenten im französisch-spätromantischen Stil – verträgt auch klassische Literatur“, moderierte er „Präludium und Fuge in D-Dur“ (BWV 532) von Johann Sebastian Bach an. Im Rhythmus einer französischen Ouvertüre das Präludium, deutlich abgesetzt die glänzende, schnelle Fuge, staunte man über die klangliche Farbigkeit einer mit 13 Registern eher kleinen Orgel.

Dann widmete sich der Organist vornehmlich österlichen Themen. Charles-Marie Widors Choral aus der „Symphonie romane“ durchzieht der gregorianische Osterchoral „Haec dies“ auf schön verzierender „Flute ouverte“, die Auferstehung aus der „Symphonie-Passion“ von Marcel Dupré wird aus der Stille des Todes mit zarten Stimmen allmählich zum großen, nicht enden wollenden österlichen Jubel gesteigert.. Das spielte Ansgar Wallenhorst makellos und abwechslungsreich, die ausschließlich mit französischen Instrumentennamen bezeichneten Register mit viel Esprit einsetzend. Dennoch sprengten diesen scheinbar vollendeten Rahmen seine eigenen Improvisationen, die beim Zuhörer Verzauberung hervorrufen mussten. Zwei österlichen Choralvorspielen à la Bach und Brahms setzte der geniale Improvisationskünstler mit seiner „Triptyque Symphonique“ eine dreisätzige Krone auf, die im Finale das Osterhalleluja rauschend zitiert: geschmackvoll und formal äußerst stark.