Aufführung in Grevenbroich : Jugendmuscial mit zwei Chören in der Christuskirche

Jugendmuscial mit zwei Chören in der Christuskirche

Aufführung in Grevenbroich

Die Kinder führten das Stück bereits in Rodenkirchen auf. Foto: Kantorei

„Esther und die Königin von Susa“ werden aufgeführt.

Wie wichtig der kommende Samstag für die Kinder- und Jugendkantorei ist, lässt sich daran erkennen, wie die Christuskirche ihre Prioritäten setzt. Eine geplante Hochzeit muss an dem Tag auf eine andere Kirche ausweichen. Denn am 15. Juni (18 Uhr, Eintritt frei) führen dort 90 Kinder und Jugendlichen das Musical „Esther - Königin von Susa“ auf. „Das haben wir in der gemeinsamen Form lange nicht mehr gemacht“, sagt Kreiskantor Karl-Georg Brumm. Beide Chöre singen und spielen zusammen, das jüngste Kind ist fünf Jahre alt, der älteste Jugendliche 24 Jahre.