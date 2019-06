Wevelinghoven : Mutmaßlicher Autodieb dem Richter vorgeführt

(Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Wevelinghoven Freitagvormittag erhielt die Polizei Kenntnis über ein auffälliges Auto, das am „Marktplatz“ parkte. Im Audi schlief bei laufendem Motor ein Mann. Die Beamten stellten fest, dass der Wagen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Bergheim (Rhein-Erft-Kreis) gestohlen worden war.

