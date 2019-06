Sport in Grevenbroich : Grundschule Erftaue bekommt Kleinspielfeld

Fünfzehn mal zehn Meter misst es und befindet sich mitten auf dem Schulhof.

Früh übt sich, was ein echter Demokrat werden will: Die Kinder der Gemeinschaftsgrundschule Erftaue unterhalten bereits ein Schülerparlament. Und deren Vertreter, 18 an der Zahl, haben im vergangenen Jahr darüber abgestimmt:, mehr Platz für Ballspiele aller Art zu fordern. Am kommenden Freitag wird das neue geforderte Kleinspielfeld eingeweiht.

Fünfzehn mal zehn Meter misst es und befindet sich mitten auf dem Schulhof. „Dafür haben wir seit Sommer vergangenen Jahres auf die Hälfte der Spielfläche zum Toben verzichtet“, erinnert sich Ute Tives-Voigt, zusammen mit Nicola Eßer kommissarische Schulleitung, an die „Einschränkung, die die Kinder aber letztlich gerne in Kauf genommen haben.“ Das neue Feld aus Rasen bietet Raum für Mannschaftssportarten wie Basketball, Fußball, Volleyball und Hockey sowie Federball. Und für die Nutzung der Fläche hat selbstverständlich das Schülerparlament Regeln abgestimmt: Jeden Tag wechselt sprichwörtlich der Ball an eine andere Klasse, 14 Kinder dürfen pro Spieleinheit aufs Feld. Und das Motto aller Aktivitäten lautet „nur fair macht Spaß“.