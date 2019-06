Friedhof in Grevenbroich-Neuenhausen : Asche-Streufeld: FDP kritisiert Stadt

Friedhof in Grevenbroich-Neuenhausen

Neuenhausen Ratsherr Cremerius ist sauer. Angekündigte Maßnahmen zur Verbesserung der Situation auf dem Aschestreufeld seien nicht umgesetzt.

Für erhebliche Empörung hatte das Aschestreufeld auf dem Neuenhausener Friedhof im März gesorgt. FDP-Ratsherr Peter Cremerius hatte damals auf die „gammelige Wiese“ aufmerksam gemacht, den Zustand als „unwürdig“ bezeichnet. Die Stadt hatte daraufhin im April erklärt, dass die Wiese, auf der die sterblichen Überreste verstreut werden, kurzfristig wieder in einen ordentlichen Zustand versetzt werden soll. Realisiert ist das aber immer noch nicht. „Ich bin sauer. Die Stadt hatte erklärt, das alles gemacht wird – und seitdem ist nichts geschehen“, erklärt Peter Cremerius verärgert. Viele Menschen hätten ihn auf das Thema angesprochen und eine Verbesserung gefordert.

Die FDP-Fraktion pocht nun darauf, das gehandelt wird. Den Worten müssten Taten folgen. Die Verwaltung solle beauftragt werden, „die Streuwiese endlich soweit umzugestalten, dass die Beisetzungsform der Ascheverstreuung in würdiger Weise vollzogen werden kann“, heißt es in einem Antrag für die Ratssitzung am 11. Juli.