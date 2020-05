Kunst in Grevenbroich : Kaugummi-Fotos aus Island im Schaufenster der Galerie Dielämmer

Grevenbroich Nach Jürgen Holitschke sorgt jetzt Janne Gronen für interessante Aspekte bei der ansonsten noch geschlossenen Galerie Judith Dielämmer an der Alten Bergheimer Straße. Was für Holitschke der Buchsbaum war, ist für Janne Gronen der Kaugummi.

Die 64 Jahre alte Grevenbroicher Künstlerin war im Jahre 2017 auf Island. Im Gepäck hatte die Malerin auch ihre Lumix-Kamera. In der Grevenbroicher Galerie zeigt sie bis zum 30. Mai ausschließlich Fotografien. Auf Island mag der Himmel mit den sich ständig verändernden Wolkenformationen der größte Hingucker sein. Janne Gronen hat ihren Blick aber immer wieder auch gen Boden gerichtet gehabt, sie hat sich in den Kaugummi verguckt und ihm jetzt eine Ausstellung gewidmet.

Auf der Insel, die sehr stark von den Kräften der Natur geprägt ist, setzt sie den achtlos ausgespuckten Gummi liebevoll in Szene. „Je älter er ist, desto schöner wird er“, schwärmt die Künstlerin. Und er beflügelt ihre Fantasie: Mal erinnert er an ein Tier, mal an die Umrisse der Insel Island. So wie die Insel von der Natur geprägt wurde, so haben auch Wind und Wetter den Kaugummi geprägt.