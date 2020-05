Ehrenamt in Grevenbroich : Gehen jetzt die Stiftungen stiften?

Grevenbroich Die historisch niedrigen Zinsen lassen die Finanzmittel schmelzen. Das Coronavirus blockiert die Kommunikation. Ohne Veranstaltungen kann kein Geld gesammelt werden. Die Grevenbroicher Stiftungen wollen dennoch das Beste aus der aktuellen Lage machen.

Erst schrumpfte der Jahresertrag als Folge verschwindend geringer Zinsen, dann auch noch kam Corona. Beides zerrt an den Stiftungen, die mit ihren Projekten normalerweise kleine und große Wunder für die Stadtgesellschaft in Grevenbroich vollbringen. Ob Spielplatzsanierung, Förderung des Schützenwesens, Kunst, Kultur oder Sport – in nahezu allen Bereichen fördern die Stiftungen mit Zuschüssen Bewährtes oder schieben neue Ideen an. Derzeit allerdings bemühen sie sich selbst darum, über Wasser zu bleiben. Sorgt die Virus-Krise dafür, dass die Stiftungen stiften gehen?