Stadt Grevenbroich gibt Lieferprobleme an : Fußgängerzone vorerst noch ohne versenkbare Poller

Diese Transporter standen innerhalb der erlaubten Lieferzeiten in der Grevenbroicher Fußgängerzone. Doch nach Beobachtungen von Stadt und Politikern halten sich längst nicht alle Autofahrer an diese Zeiten, sondern fahren auch nach elf Uhr in den Bereich. Das sollen nun automatische Sperren verhindern. Foto: Carsten Sommerfeld

Grevenbroich Eigentlich sollten längst versenkbare Poller die Grevenbroicher City für Autos sperren. Die Verwaltung verweist auf Terminprobleme wegen der Corona-Pandemie. Der Hersteller der Poller sitzt in Italien.

Doch mit der Umsetzung hapert es bei den Sperren noch: „Die Stadtbetriebe hatten die Fertigstellung im Frühjahr geplant. Die Aufträge sind vergeben“, sagt Stadtsprecherin Claudia Leppert. Die Anlage werde in Italien hergestellt. Aufgrund der Corona-Pandemie gebe es Einschränkungen. „Es sieht nicht danach aus, dass die Anlage noch im Frühjahr montiert werden kann“, so Leppert. Aber sie betont: „Das Projekt soll in diesem Jahr fertiggestellt werden.“ 60.000 Euro waren bereits im Stadt-Etat 2019 eingeplant. Im vergangenen Jahr hatte es Diskussionen gegeben, CDU und UWG vermissten einen Beschluss der Ratsgremien. Die Verwaltung hatte das Geld in den Haushaltsentwurf eingestellt, daraufhin hatte der Rat den Etat samt dieser Ausgabe beschlossen. An drei Zufahrten zur Fußgängerzone werden je zwei hydraulisch versenkbare Poller installiert – Kölner Straße, Breitestraße und am Marktplatz. Feuerwehr und Rettungsdienst sollen sie mit Funksensoren bedienen. Für Anwohner, die mit dem Auto zum Haus müssen, ist an Codierschlüssel gedacht.