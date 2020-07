Feuerwehr Grevenbroich : Grill auf Balkon: Großeinsatz am Waben-Hochhaus

Die Feuerwehr rückte am Samstag zum Waben-Hochhaus am Hammerwerk aus. Foto: Pixabay

Grevenbroich Rauch, der aus dem Wabenhaus am Hammerwerk drang, sorgte am Samstag für einen größeren Einsatz der Grevenbroicher Feuerwehr. Die ersten Kräfte, die an dem Hochhaus eintrafen, konnten allerdings rasch Entwarnung geben. Der Rauch wurde ausgelöst durch einen Elektrogrill, der auf einem Balkon stand.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegen 14.20 Uhr ging der Notruf bei der Kreisleitstelle in Neuss ein. Der Anrufer hatte Rauch im siebten Obergeschoss bemerkt. Da die Gefahr eines Hochhausbrandes bestand, wurden neben der hauptamtlichen Wache die Einheiten Stadtmitte, Hemmerden und Gustorf-Gindorf alarmiert. Mehrere Rettungswagen und zwei Notärzte rückten zum Hammerwerk aus.

„Beim Eintreffen war schon kein Rauch mehr zu sehen“, berichtet Einsatzleiter Manfred Neuen. Nach weiterer Erkundung mit der Drehleiter und einem Trupp im Gebäude konnte schnell die Ursache festgestellt werden. Ein Elektrogrill hatte für leichte Rauchschwaden gesorgt. Nach rund 20 Minuten konnte der Einsatz beendet werden.

(wilp)