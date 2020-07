Drei Leichtverletzte in Geldern : Feuerwehr löscht brennenden Balkon am Südwall

Foto: Sedlmair, Eirik 4 Bilder Feuerwehr löscht Balkonbrand in Geldern

Geldern Am Donnerstagmittag hat es auf dem Balkon eines denkmalgeschützten Hauses in der Gelderner Innenstadt gebrannt. Die Bewohner wurden durch die Feuerwehr geweckt: Sechs schwere Einsatzwagen rückten an, dazu Polizei und Rettungskräfte. Drei Menschen wurden leicht verletzt.

Am Südwall in Geldern ist es zu einem Balkonbrand gekommen. Der Brand ereignete sich gegen 12.15 Uhr. Polizei, Feuerwehr und Rettungsärzte rückten mit mehreren Einsatzwagen an, Teile der Straße wurden gesperrt. „Wahrscheinlich ist es auf dem Balkon zu einem Möbelbrand gekommen“, sagte André Bardoun, Einsatzleiter der Feuerwehr Geldern.

Die beiden Bewohner haben laut Bardoun geschlafen und seien dann durch die anrückenden Einsatzwagen geweckt worden. Sie konnten sich selbstständig aus der Wohnung retten. Der Brand schlug nicht auf die Wohnung über, die Feuerwehr konnte ihn rechtzeitig löschen. „Wir haben Glück gehabt“, sagt Bardoun. Drei Personen wurden leicht verletzt. Außerdem wurde das Dach des denkmalgeschützen Hauses leicht beschädigt. Zur Brandursache wird ermittelt.

(sed)