Maskenpflicht und Abstandsregeln : Grevenbroicher befolgen Corona-Regeln

In den Geschäften und Lokalen der City werden die Hygiene- und Abstandsregeln in den allermeisten Fällen befolgt. Das bestätigt auch die Stadt. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Im Großen und Ganzen haben sich Einzelhändler und ihre Kunden in der Grevenbroicher Innenstadt mit den Corona-Bedingungen beim Einkauf arrangiert. Laut Stadt und Händlern halten sich die allermeisten in der City an Maskenpflicht und Abstandsgebot.