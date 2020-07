Erkrankte im Rhein-Kreis Neuss : Aktuell 57 Menschen nachweislich mit Coronavirus infiziert

Rhein-Kreis Die Zahl der Infizierten im Rhein-Kreis Neuss ist deutlich gestiegen. Aktuell ist bei 57 Menschen eine Infektion nachgewiesen. Der Anstieg ist laut Kreis nicht auf einen oder mehrere Hot-Spots zurückzuführen.

Von den aktuell mit dem Virus infizierten Personen wohnen 21 in Neuss, 12 in Dormagen, je 6 in Grevenbroich, Kaarst und Meerbusch, 3 in Jüchen, 2 in Korschenbroich und 1 in Rommerskirchen.