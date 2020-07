Umwelt in Grevenbroich : Linden-Bäume an der alten Südschule werden gefällt

Linden-Bäume an der alten Südschule werden gefällt

Umwelt in Grevenbroich

Wevelinghoven Viele Jahre prägten die Lindenbäume den Platz an der altem Südschule In Wevelinghoven. Nun hat Karl-Heinz Wolf festgestellt: „Alle Bäume wurden gefällt.“ Es handele sich bestimmt um mehr als zehn Bäume, sagt der Gartenstädter. Er sei kein Sachverständiger, „aber die Bäume sehen kerngesund aus“.

In dem mehr als 100 Jahre alten denkmalgeschützten Gebäude sollen Wohnungen geschaffen werden. Zudem sind auf dem Gelände zwei Neubauten geplant. „Es handelt sich um eine maßvolle Nachverdichtung mit insgesamt sechs Wohnungen“, sagt Stadtsprecher Stephan Renner. Die Fällung stehe mit den Bauvorbereitungen in Zusammenhang. Ein größerer Teil der Bäume habe zudem das Ende der Lebensdauer erreicht. Das Fällen sei „im Rahmen des genehmigten Bauantrages zulässig“, so der Sprecher. Die Linden dürften auch während der Vegetationsperiode beseitigt werden, weil das Unternehmen nachgewiesen habe, „dass die Belange des Artenschutzes gewahrt und keine schützenswerten Arten beeinträchtigt werden“, sagt Stephan Renner.