Straße in Grevenbroich : Deutsch-Ritter-Allee soll erneut zur Baustelle werden

Straße in Grevenbroich

Nach den Arbeiten, die im Auftrag der NEW durchgeführt worden waren, gleicht die Deutsch-Ritter-Allee einem Flickwerk. Foto: cka Foto: Kandzorra, Christian

Elfgen/Elsen Die Straße ist nach der Verlegung einer neuen Trinkwasserleitung in einem schlechteren Zustand als vorher. Nun soll die Fahrbahndecke saniert werden. Wann die Arbeiten abgeschlossen sein sollen.

Nach anderthalb Jahren und mehreren Verzögerungen sind die Arbeiten zur Verlegung einer neuen Trinkwasserleitung an der Deutsch-Ritter-Allee vor gut einer Woche abgeschlossen worden. Allerdings: Die Straße zwischen Elfgen und Elsen befindet sich jetzt einem schlechteren Zustand als vor den Arbeiten. Wie kann das sein? Fragen wie diese stellen sich viele Autofahrer, die die Verbindung nutzen. Aus Elfgen kommend in Richtung Elsen ist die Fahrbahndecke in einem derart schlechten Zustand, dass viele Fahrer – wenn möglich – „ihre“ rechte Spur meiden.