Schützenfest Neukirchen : Er traf am besten ins Schwarze

Neukirchen Dennis Mertens krönte sich am Dienstag zum neuen Neukirchener Schützenkönig. Bei dem friedlichen Fest bei perfektem Wetter fiel allerdings ein Besucher negativ auf.

Brauchtum in Grevenbroich : Beste Fest-Laune in Neukirchen

Zuvor hatte es Torsten Bless, Trommler im Tambourcorps Rheinklänge Neukirchen gelungen, Jungschützenkönig von Neukirchen zu werden. Vater Edi war begeistert: Er war 1984 Jungschützenkönig gewesen. Der Jungschützenkönig ist 20 Jahre alt und absolviert gerade in Neuss eine Ausbildung zum Speditionskaufmann. Er gehört dem Bürgerschützenverein seit 14 Jahren an, die letzten zehn Jahre als Mitglied des Tambourcorps. Und er hat seine Regentschaft mit Freundin Ann-Sophie abgesprochen – die 19-Jährige hatte offenbar nichts dagegen einzuwenden.

Pressesprecher Oliver Dietrich schwärmte rückblickend von tollen Paraden bei wunderschönem Wetter. Die vielen Besucher ließen reichlich Geld beim Schützenfest, sodass der Zeltwirt und die Schausteller zufrieden sind. Was sich bewährt hat: Mit DJ Martin legte zum ersten Mal ein DJ auf, was vor allem beim jungen Publikum gut an kam. Kleiner Makel in der Bilanz: Ein Besucher war am Montagabend wegen eines langen Messers aufgefallen, das er bei sich trug. Die Polizei kümmerte sich um den ungebetenen Gast bei einem sonst friedlichen Fest.