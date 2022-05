Bauarbeiten in Düsseldorf​: Merowingerstraße wird ab Samstag gesperrt​

Bauarbeiten in Düsseldorf

Bauarbeiten am Ludwig-Hammers-Platz. Foto: Stadt Düsseldorf

Bilk Der Umbau des Ludwig-Hammers-Platzes in Bilk macht dies vom 14. bis 16. Mai stadteinwärts erforderlich. Am Wochenende darauf folgt die andere Richtung.

(RP) Die Bauarbeiten am Verkehrsknoten Ludwig-Hammers-Platz sind im vollen Gange. Die Pflasterarbeiten des ersten Bauabschnittes am östlichen Gehweg sind bereits abgeschlossen. Jetzt gehen die Bauarbeiter in den Endspurt.