Diamanthochzeit in Grevenbroich-Kapellen : Nach Zufalls-Treffen begannen 60 glückliche Jahre

Kapellen Jakob und Elisabeth Wißdorf haben einen guten Grund, gemeinsam mit einem Glas Sekt anzustoßen: Vor 60 Jahren gaben sie sich vor dem Kapellener Standesbeamten das Ja-Wort. Nun können sie ihre Diamanthochzeit feiern.

Jakob Wißdorf (82) wurde in Nievenheim geboren. Er erlernte den Beruf des Feinsattlers, arbeitete später bei der Post und als Techniker in einem Industriegroßhandel. Das Elternhaus seiner Frau Elisabeth stand an der Kurze Straße in Kapellen. Von dort pendelte sie täglich nach Neuss , wo sie eine Lehre als Verkäuferin machte. Zur ersten Begegnung der beiden kam es auf dem Neusser Bahnhof.

Sieben Jahre fuhr er mit dem Fahrrad von Nievenheim nach Kapellen, um seine Elisabeth zu besuchen. Erst nach der kirchlichen Hochzeit, die 1963 gefeiert wurde, zogen die beiden in eine gemeinsame Wohnung, in der 1967 Tochter Michaela geboren wurde. An der Friedrichstraße kaufte die Familie schließlich ein Haus, in dem sie heute noch wohnt. Jakob Wißdorf wurde in Kapellen schnell heimisch. Als Mitglied des Fahnenzuges „Diana“ ist er Korpskönig der Hubertusschützen. Seine Frau Elisabeth (83) hält sich im Verein „Sport für betagte Bürger“ fit.