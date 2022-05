Sommerprogramm in Grevenbroich : Longboards selber bauen und gestalten

Sommerprogramm in Grevenbroich

Grevenbroich Beim Sommer-Ferienprojekt im Café Kultus dreht sich dieses Jahr alles um selbst gebaute und gestaltete Longboards. Die mobile Longboard-Manufaktur teilt ihre Leidenschaft für die Langbretter in sechstägigen Workshops für Jugendliche.

(NGZ) Diese richten sich nicht nur an eingefleischte Fans, sondern auch an Anfänger. Das Projekt „Longboards- Bretter, die die Welt bedeuten“ ist für junge Menschen von zwölf bis 20 Jahren geeignet. Es wurde von dem Diplom-Designer Christian Dünow und dem Schreiner-Gesellen Eik Essers unter der Marke „Deckcraft“ entwickelt. Sie leiten die Jugendlichen beim Bau ihrer Longboards an und begleiten sie bei allen Schritten bis bin zum individuellen Design.