Politik in Grevenbroich : Die Stadtspitze der Grünen macht den Vorsitz frei

Bei den Vorstandswahlen am 22. Juni möchten Peter Gehrmann (61) und Swenja Krüppel (26) nicht mehr für das Sprecher-Amt antreten, gleichwohl behält sich Gehrmann vor, weiterhin im Vorstand zu wirken. „Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist“, sagt Peter Gehrmann und schlägt eine Brücke zum Ergebnis der Landtagswahl. Auch in Grevenbroich haben die Grünen kräftig in der Gunst der Wähler zugelegt. Gehrmann möchte sich künftig auf den Vorsitz der Grünen-Fraktion im Stadtrat konzentrieren, Krüppel auf den Vorsitz der Grünen-Fraktion im Kreistag. Beide hatten ihre Entscheidung bereits am Sonntagabend intern bekannt gegeben.