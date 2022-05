Kunst in Grevenbroich : Das erwartet Zuschauer bei der Ausstellung der Gruppe „Kim“

Kunst in Grevenbroich

Grevenbroich Die Galerie Judith Dielämmer in Grevenbroich zeigt Malereien und Skulpturen der Gruppe „Kim“. Was die Zuschauer erwartet - hier ein Überblick.

Wer viel Platz hat, kann auch viele Freunde einladen. Die Mitglieder der Galerie Judith Dielämmer hat noch bis Ende des Jahres viel Platz in ihrem Domizil auf Zeit am Marktplatz. Jetzt stellt dort die westfälische Künstlergruppe „Kim“ etliche Dutzend Arbeiten aus, unter dem Titel „genau“. „Kim“ steht für Kunst ist mehr. Die Gruppe wurde vor 32 Jahren gegründet.

Monika Altrogge, Jahrgang 1946, ist Keramikerin und macht sich Sorgen um die Erde, deshalb ist die Erdkugel das zentrale Objekt. Auf einer Kugel macht sich ein Paar breit – es macht sich im wahrsten Sinne des Wortes die Erde untertan. Gudrun Issel, Jahrgang 1938, ist als einziges Mitglied der Künstlergruppe von Anfang an dabei. Ihrer Malerei fehlt es nicht an ironischem Augenzwinkern: Da pocht ein Specht mit seinem Schnabel gegen eine Tablette, da sitzt ein Goldfisch in der Verdickung eines Tropfes. Alexandra Orb, Jahrgang 1967, arbeitet mit Keramik und Treibholz. „Durch meine Arbeit mit Ton kann ich meiner engen Verbundenheit zur Erde starken Ausdruck verleihen“, erklärt die Künstlerin. Sie holt erlebte Momente aus der Vergangenheit zurück und drückt Lebensgefühle aus.