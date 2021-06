Unterschriften in Neukirchen gesammelt : Bürger-Aktion für ein Kolumbarium

Unterschriften in Neukirchen gesammelt

Angelika Küchen (l.) und Marion Erden haben Unterschriften für ein Kolumbarium an oder in der Neukirchener Trauerhalle gesammelt. Foto: Georg Salzburg (salz)

Grevenbroich In Neukirchen wurden Unterschriften für ein Kolumbarium für die Urnenbestattung gesammelt. Aus Hemmerden kommen ähnliche Forderungen. Die CDU hat die Stadt um eine Prüfung gebeten. Doch das Rathaus ist skeptisch.

Mit ihrer Aktion haben Marion Erden und Angelika Küchen buchstäblich offene Türen eingerannt. In etwa 98 Prozent aller Häuser, die sie in ihrem Heimatort aufsuchten, ist ihre Initiative unterstützt worden. Die beiden Frauen setzen sich für ein Kolumbarium auf dem Neukirchener Friedhof ein und haben dafür Unterschriften gesammelt. Nicht ohne Erfolg.

„Auf unserer Liste stehen mittlerweile mehr als 400 Namen“, berichtet Marion Erden über das Ergebnis ihrer Streifzüge durchs Dorf, die bereits vor der Pandemie unternommen wurden. „Leider kam uns Corona dazwischen – sonst wären es ganz sicher weitaus mehr Unterschriften geworden“, berichten die beiden Initiatorinnen. Was sie festgestellt haben: „Es gibt ein hohes Interesse an der Feuerbestattung, weil sie Kosten und auch Zeit spart. Viele Neukirchener wollen dieses Angebot.“

Ursprung Kolumbarium war ursprünglich die Bezeichnung für einen Taubenschlag. Wegen der optischen Ähnlichkeit wurden dann auch altrömische Grabkammern mit reihenweise übereinander angebrachten Nischen zur Aufnahme von Urnen nach Feuerbestattungen so benannt. Heute bezeichnet man als Kolumbarium ein meist oberirdisches Bauwerk, das der Aufbewahrung von Urnen dient und oft einem Friedhof angegliedert ist.

Jetzt, etliche Monate nach der Aktion, kommen die im Dorf gesammelten Unterschriften in den Stadtrat. Die CDU hat sich hinter die Initiative der beiden Frauen gestellt und die Verwaltung zu einer Prüfung aufgefordert. Konkret: Im Rathaus sollen die Machbarkeit und die Kosten einer Anlage für die Urnenbestattung auf dem Neukirchener Friedhof untersucht werden. Gleiches gilt für Hemmerden. Auch dort hätten Bürger den Wunsch nach einem Kolumbarium geäußert.

Auf den Friedhöfen in Neukirchen und Hemmerden würden sich nach Ansicht der CDU die Trauerhallen oder deren Umfelder für ein Kolumbarium anbieten. Als Vorbild könnte etwa die Anlage auf dem Gustorfer Waldfriedhof dienen, schlägt Kaiser vor. Dort hat die Stadt bereits vor fünf Jahren zwei Urnen-Wände mit insgesamt 48 Nischen in der Trauerhalle aufgestellt. Kostenpunkt: 30.000 Euro. Aber auch Urnen-Stelen, wie sie die Zisterzienser-Mönche auf ihrem Klostergelände in Langwaden anbieten, seien denkbar.