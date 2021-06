Vorfall in Grevenbroich : Grevenbroicher von Erpresser im Zug bedroht

Grevenbroich Die Polizei fahndet nach einem Mann, der einen 17 Jahre alten Grevenbroicher erpresst haben soll. Weil sich das Opfer lautstark wehrte, flüchtete der Unbekannte.

Der junge Grevenbroicher war am Montag gegen 17 Uhr am Hauptbahnhof Mönchengladbach in den Zug gestiegen. Während der Fahrt soll er von einem etwa 25 Jahre alten Mann mehrfach aufgefordert worden sein, ihm Geld auszuhändigen. Da sich der 17-Jährige weigerte, soll er von dem Täter an den Schultern gepackt, geschubst und durch den Zug verfolgt worden sein.