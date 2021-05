Würde des Ortes wahren : CDU lehnt Radfahren auf Friedhöfen in Dinslaken ab

Radfahren ist auf dem Parkfriedhof verboten. Viele Besucher, die zur Grabpflege Gerätschaften mitbringen, halten sich nicht daran. Foto: as

Dinslaken Nach Ansicht der Christdemokraten würde eine Freigabe der Würde der Trauerorte nicht entsprechen. Der Rat entscheidet am 29. Juni.

In der Sitzung des Betriebsausschusses fand der Antrag der SPD, das Radfahren auf den kommunalen Friedhöfen zu erlauben, eine knappe Mehrheit (acht Ja-Stimmen, sechs Nein-Stimmen). Dagegen ausgesprochen hatte sich auch die Verwaltung, zur Wahrung der besonderen Würde des Ortes und zur Vermeidung von Unfällen. Die endgültige Entscheidung trifft allerdings der Rat in seiner nächsten Sitzung, die am 29. Juni stattfindet. Die CDU-Fraktion hat sich jetzt zu dieser Thematik zu Wort gemeldet und sich entschieden dagegen ausgesprochen, das Fahrradfahren auf Friedhöfen zu erlauben.

„Friedhöfe erfüllen in unserer Stadt verschiedene wichtige Funktionen. Zum einen sind Friedhöfe ein Ort der Trauer und des Totengedenken, zum anderen erfüllen sie aufgrund ihrer gärtnerischen Gestaltung eine allgemeine Grünflächenfunktion“, stellt CDU-Fraktionschef Heinz Wansing fest. Nach der kommunalen Friedhofssatzung der Stadt Dinslaken habe jeder das Recht, die kommunalen Friedhöfe als Ort der Ruhe und Besinnung zum Zweck einer der Würde des Ortes entsprechenden Erholung aufzusuchen. Die Freigabe für Fahrradfahrer würde nicht der Würde und dem Zweck eines Friedhofes entsprechen. „Es ist vielmehr damit zu rechnen, dass es zu Störungen durch den Fahrradverkehr kommen würde, insbesondere wenn man beim Parkfriedhof bedenkt, dass durch die Freigabe eine attraktive Abkürzung zwischen Innenstadt und der Bezirkssportanlage an der Gneisenaustraße entstehen würde“, begründet Heinz Wansing die ablehnende Haltung der Christdemokraten. Er weist darauf hin, dass auf dem Waldfriedhof für Besucher, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, die Möglichkeit besteht, sich mit einem Golfcart zum jeweiligen Grab fahren zulassen. Zudem erinnert Wansing daran, dass dieses Angebot vor Jahren aufgrund eines CDU-Antrags eingerichtet worden sei.