Grüne im Kreis Wesel stellen Weichen für die Landtagswahl 2022 : Niklas Graf und Tom Wagener für grüne Landesliste nominiert

Dinslaken/Kreis Wesel Für die grüne Landesliste bei der im nächsten Jahr anstehenden Landtagswahl hatten sich gleich vier Kandidaten aus Dinslaken, Neukirchen-Vluyn und Moers beworben.

Die Grünen im Kreis Wesel haben Niklas Graf aus Dinslaken und Tom Wagener aus Neukirchen-Vluyn für die grüne Landesliste bei der 2022 anstehenden Landtagswahl nominiert. Auf Platz eins wählten die knapp 100 zugeschalteten Mitglieder in ihrer digitalen Versammlung Niklas Graf, auf Platz zwei Tom Wagener. Beide können sich jetzt für aussichtsreiche Listenplätze beim Landesverband bewerben. Insgesamt hatten sich gleich vier Kandidaten aus Dinslaken, Neukirchen-Vluyn und Moers beworben.

Niklas Graf, seit sechs Jahren Beisitzer im Kreisvorstand und Fraktionsvorsitzender in Dinslaken, freut sich über den Zuspruch: „Die Themen im Kreis kenne ich aus meiner langjährigen Zeit in der Kreistagsfraktion und den vielen direkten Kontakten mit den Menschen vor Ort.“ Dieser dauerhafte Austausch werde auch weiterhin sein Hauptanliegen sein, um sich für die Menschen zwischen Niederrhein und Metropole Ruhr einzusetzen. „Klare Grenzen für den Kiesabbau, mehr Radschnellwege, Breitbandausbau, Digitalisierung und die Einrichtung der Walsum- und der Niederrheinbahn werden Schwerpunkte meiner Kandidatur für die Menschen in unserem Kreis Wesel sein.“