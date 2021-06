Aktion der CDU Dormagen : Unterschriften gegen Umwandlung der Deichstraße

Die Straße des Streits: Die Grünen wollen die Deichstraße zur Fahrradstraße umwandeln. Foto: Georg Salzburg

Stürzelberg/Zons Die CDU will eine Entscheidung in der Frage, ob die Deichstraße zur Fahrradstraße wird. Das soll am Donnerstag geklärt werden. Per Unterschriftensammlung macht die CDU Druck.

Der Widerstand gegen die von den Grünen gewollte Umwidmung der Deichstraße in eine Fahrradstraße wächst. Die CDU hatte unlängst beantragt, dass in der Sitzung des Hauptausschusses am Donnerstag eine Entscheidung getroffen und das Thema damit beendet wird. Zur Unterstützung ihrer Haltung haben die Ortsverbände in Zons und Stürzelberg eine Unterschriftensammlung initiiert. Die Initiatorin und Ratsfrau Andrea Lenden und ihre Kolleginnen aus Zons und Stürzelberg, Christiane Schneider, Agnes Meuther und Cordula Krücken, sprechen von einer „großen Resonanz“ in der Bevölkerung.

„Es ist schon äußerst befremdlich, dass bei einer solch einschneidenden Entscheidung, viele Organisationen dazu befragt werden, nur nicht die betroffenen Bürger und Anlieger“, wundert sich Krücken. Die CDU hatte zuletzt zum einen auf den Widerstand bei vielen Anliegern verwiesen, ebenso auf die Stürzelberger Straße, die zuletzt saniert wurde und einen neuen Radweg erhalten hatte. Beide Straßen sind wichtige Verbindungen zwischen beiden Ortsteilen. „Die derzeitige Regelung zur Nutzung der Deichstraße ist ausreichend“, sagt Christiane Schneider, Beisitzerin der CDU Zons, „deren Einhaltung müsste jedoch, besonders an den Wochenenden, von Polizei und Ordnungsamt viel mehr kontrolliert werden.“

In Gesprächen mit Bürgern sieht sich die CDU bestätigt: „Wir sehen eine komplette Sperrung für den Durchgangsverkehr, auch an Wochentagen, nach wie vor sehr problematisch. Darin haben uns zahlreiche Gespräche vor Ort in den letzten Tagen eindeutig bestätigt“, sagt Agnes Meuther, Vorsitzende der CDU Stürzelberg. Die entsprechenden Argumente zur Abweisung des Antrags der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Umwandlung werden im Hauptausschuss noch einmal umfangreich dargelegt, kündigen die Christdemokraten an. In der öffentlichen Sitzung ab 17.30 Uhr bestünde auch für Bürger im Rahmen der Einwohnerfragestunde die Möglichkeit, das Vorhaben der rot-grünen Mehrheit kritisch zu hinterfragen. Bis dahin können weitere Unterschriften bei den beiden Ortsverbänden abgegeben werden.

(schum)