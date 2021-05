Bürgeraktion Hilden : Artenschutz: Unterschriften gesucht

Hilden Landesweite Aktion geht in die Schlussphase. Die Resonanz ist bisher verhalten, teilte die Bürgeraktion mit. Sie unterstützt das Projekt.

Das sei umso bedauerlicher, als gerade in Hilden in punkto Natur- und Artenschutz noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten sei. So habe der Umweltausschuss noch vor einigen Wochen einen Antrag mehrheitlich abgelehnt, der auf die Förderung der Artenvielfalt auf städtischen Grünflächen zielte. Ende vergangenen Jahres habe sich der Rat auf Anraten des Baudezernenten mit Mehrheit nicht dazu durchringen können, in Gewerbegebieten Schotterflächen die vollständige Anerkennung als Grünflächen zu entziehen, berichtet Spielmann-Locks. „Das könnten kleine Schritte sein, die nicht viel kosten, mit denen man Insektenschutz und Artenvielfalt aber leicht fördern könnte“, sagt die Ratsfrau. „Aber im offiziellen Hilden ist das Umdenken pro Natur, Umwelt und Klima noch nicht richtig angekommen. Dies wird auch immer wieder beim Thema ,Flächenfraß’ deutlich.“