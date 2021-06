Nächtlicher Einsatz in Gustorf : Hoverboard brennt in Keller – fünf Menschen leicht verletzt

Ein Kellerbrand sorgte für einen größeren Einsatz in Gustorf. Foto: Dieter Staniek/stan

Gustorf Ein Brand in einem Keller eines Zweifamilienhauses löste am Montagabend einen Einsatz der Feuerwehr in Gustorf aus. Fünf Menschen wurden leicht verletzt. Das Feuer konnte von den Einsatzkräften schnell gelöscht werden.

Gegen 22.15 Uhr alarmierte die Kreisleitstelle die Feuerwehrleute zur Paul-Hindemith-Straße. Beim Eintreffen der Helfer drang Rauch aus dem Wohnhaus. Unter schwerem Atemschutz und mit einem Strahlrohr arbeiteten sich die Helfer in den Keller vor. „Dort brannten ein Regal und ein darin liegendes Hoverboard. Dies sorgte für die starke Rauchentwicklung“, schildert Einsatzleiter Stephan Durst die Situation vor Ort.

Mitarbeiter des Rettungsdienstes untersuchten im Verlauf des Einsatzes drei Erwachsene und zwei Kinder, die sich noch im Gebäude befanden, als der Brand entstand. Die fünf Bewohner hatten sich durch den verrauchten Hausflur nach draußen geflüchtet. Ein hinzu gerufener Notarzt stellte jedoch fest, dass keiner der fünf Patienten in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Da die Akkus des elektrischen Hoverboards immer wieder aufflammten, mussten die Einsatzkräfte diese noch längere Zeit außerhalb des Hauses kühlen. Nach umfangreichen Lüftungsmaßnahmen im Haus und einer anschließenden Kontrolle mit einer Wärmebildkamera konnte der Einsatz gegen 0.30 Uhr beendet werden. Beteiligt waren insgesamt 30 Helfer der ehrenamtlichen Einheiten aus Gustorf-Gindorf und Stadtmitte. Aussagen zur Schadenshöhe und zur Ursache des Brandes konnte die Feuerwehr am Dienstag nicht machen.

(NGZ)