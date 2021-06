Initiative „Helft mit – Denkt lokal“ in Grevenbroich : Drei Vereine starten Aktion zur Unterstützung des lokalen Handels

Initiative „Helft mit – Denkt lokal“ in Grevenbroich

Grevenbroich Werbering, WIG und Stadtmarketing ziehen an einem Strang: Mit einer Gemeinschaftaktion machen die drei Vereine zurzeit Stimmung gegen Online-Bestellungen und für einen Einkauf in heimischen Geschäften.

Die gesunkenen Inzidenzwerte und das gute Wetter haben in den vergangenen Wochen zu einer leichten Entspannung und zu weiteren Öffnungsschritten im Einzelhandel und in der Gastronomie geführt. Die Lage der Unternehmen bleibt jedoch angespannt. Mit der Gemeinschafts-Aktion „Helft mit – Denkt lokal“ machen nun der Werbering Grevenbroich, die Werbe- und Interessengemeinschaft Wevelinghoven (WIG) und das Stadtmarketing darauf aufmerksam, dass die heimischen Betriebe nur mit Unterstützung weiterhin bestehen können.

Auch in der Krise sind viele Kunden „ihren“ lokalen Anbietern treu geblieben und haben diese auf vielfältige Weise unterstützt. Sei es durch Bestellung und Abholung der Ware, durch Nutzung der angebotenen Lieferdienste oder durch den Kauf von Gutscheinen. „Viele Kunden sind jedoch auch auf die reinen Online-Angebote ausgewichen“, sagt Andrea Istas, Geschäftsführerin des Stadtmarketings. „Nun gilt es, diese Kunden zurück in die Geschäfte zu holen und ihnen die Vorteile des Einkaufs mit persönlicher und kompetenter Beratung wieder nahezubringen.“

Die Werbeaktion mit grünen und pinken Herzen mit der Aufschrift „Helft mit – Denkt Lokal, für unsere Stadt“ und großen Bannern soll in den nächsten Wochen die Grevenbroicher und Wevelinghovener Bürger daran erinnern, „dass ein Einkauf bei den heimischen Anbietern sehr viel persönlicher und befriedigender ist als die anonyme Bestellung im Netz“. Angeregt wurde die Idee von Judith Gauls, die eine ähnliche Aktion in Gerolstein gesehen hatte. Mit dem Aufhängen der Herzen und Banner hat der Vorstand der drei Vereine am vergangenen Wochenende begonnen.