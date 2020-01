Turnverein Hemmerden : Andrea Behr führt die 110 Jahre alte Sportlergemeinschaft

Hemmerden Die Mitglieder des Turnverein Hemmerden sprachen jetzt ihrem Vorstand das Vertrauen aus: Silke Behr wird die Gemeinschaft für weitere zwei Jahre führen. Ihr zur Seite stehen Vizevorsitzender Ralf Lapp, Kassiererin Helga Biermann und Geschäftsführerin Andrea Hüsges.

Geschäftsführerin Andrea Hüsges erinnerte in ihrem Jahresbericht an die traditionellen Veranstaltungen wie Kinderkarneval, Sportfest und Nikolausturnen. Nicht nur die Fitness der Mitglieder liege dem Verein am Herzen, sondern auch die Gesundheit. So wurde erneut mit Unterstützung des Roten Kreuzes ein Erste-Hilfe-Lehrgang für die Übungsleiter abgehalten. In diesem Jahr wird ein Defibrillator angeschafft, der auch der Grundschule und den anderen Nutzern der Turnhalle zur Verfügung stehen wird. 2020 feiert der TVH sein 110-jähriges Bestehen. Daher werden Ausflüge der einzelnen Gruppen aus der Vereinskasse bezuschusst, sofern sie mit einer sportlichen Aktivität verbunden sind.