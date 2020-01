Wohnen in Frimmersdorf : Baugebiet am Hansend stößt auf zu geringes Interesse

Frimmersdorf Viele Frimmersdorfer warten auf Bauland im Ort. Doch zumindest an der Hansendstraße wird kein Neubaugebiet entstehen – darüber informiert die Stadtverwaltung den Planungsausschuss, der am Dienstag, 21. Januar, ab 18 Uhr im Bernardussaal tagt.

Bei einer SPD-Veranstaltung im Mai war deutlich geworden, dass Frimmersdorfer Familien in ihrem Ort bauen möchten, aber kein Grundstück finden. Die SPD-Fraktion hatte danach die Verwaltung gebeten zu prüfen, ob an der Hansendstraße eine Nachverdichtung möglich sei. Im Sommer schoben die Sozialdemokraten mit Fraktionschef Horst Gerbrand und Fraktionsgeschäftsführer Daniel Rinkert einen weiteren Antrag nach. Im Bereich der Hansendstraße solle ein Baugebiet geprüft werden.

Doch daran besteht, wie die Verwaltung jetzt erklärt, zu geringes Interesse. „Die Verwaltung hat die betroffenen Grundstückseigentümer zwischen Hansendstraße und Am Steelchen angeschrieben und das Interesse an einer möglichen Nachverdichtung auf den teilweise tiefen Gartengrundstücken abgefragt“, erläutert Beigeordneter Florian Herpel. Möglich wären sieben Bauplätze. Das Ergebnis der Abfrage: Bei „einem Großteil der Eigentümer besteht kein Interesse an einer solchen Entwicklung“. Die Verwaltung sieht daher von einem Bebauungsplanverfahren dort ab.

Laut Herpel sollten die Bemühungen, um den Bedarf an Wohnraum zu decken, „möglichst auf größere Flächen und deren Entwicklung, auch mit Geschosswohnungsbau“ konzentriert werden. Die Stadt sei mit RWE bemüht, die Entwicklung Am Glockenstrauch voranzutreiben. Teile dieses Neubaugebiets wurden bereits realisiert, doch bei der SPD-Veranstaltung im Mai erklärte Herpel, dass für den zweiten Abschnitt noch nicht die nötigen Flächen erworben worden seien. RWE sei erneut in intensive Gespräche eingetreten, so Herpel damals.