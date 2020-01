Kommentar zum Thema Baugebiet Mevissen in Grevenbroich-Wevelinghoven : Dauer-Stress vermeiden

Kommentar zum Thema Baugebiet Mevissen in Grevenbroich-Wevelinghoven

Grevenbroich Grevenbroich braucht dringend Wohnraum. Das Neubaugebiet An Mevissen, das größte seit Neu-Kapellen, bringt die Stadt ein Stück weiter. Doch dabei müssen die Interessen der Gartenstädter berücksichtigt werden.

Schon beim Stadtteilgespräch wurde deutlich, dass viele Chaos befürchten, wenn der Verkehr aus dem Mevissen-Areal durch den Ort fließt. Die Ortsdurchfahrt ist bereits heute ein Nadelöhr, sie war immer wieder Thema in Ausschüssen des Rates. Laut Stadt stimmt Straßen.NRW einem Mevissen-Anschluss an die L 361n oder an einen Kreisel dort nicht zu.