Junior Golf Masters : Top-Talente beim Golf-Club Moyland

Emma Alessia Delwes vom Golf-Club Hannover stellte am ersten Turniertag mit 64 Schlägen einen Platzrekord für Amateure auf der 18-Loch-Anlage in Moyland auf. Foto: LGCM

Bedburg-Hau Der Verein richtete ein Turnier der Serie auf seiner Anlage aus. 90 der besten Nachwuchsspieler aus Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg starteten bei dem Wettbewerb, bei dem es einen Rekord gab.

Der Land-Golf-Club Moyland ist als Veranstalter jetzt in einen erlesenen Kreis aufgerückt. Der Verein richtete ein Turnier der Serie Junior Golf Masters auf seiner Anlage aus, bei dem es auch um Punkte für die Weltrangliste der Amateure ging. 90 der besten Nachwuchsgolfer aus Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg waren beim GC Moyland am Start – angeführt wurde das Teilnehmerfeld von Thomas Georg Schmidt (GC Bergisches Land), dem Deutschen Meister der Altersklasse U 18. „Wir haben an den drei Turniertagen hochklassigen Sport gesehen“, sagt Werner Michajlezko, Jugendwart des Gastgebers.