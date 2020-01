Neubaugebiet Mevissen : Verkehrskonzept für Mevissen gefordert

Das Baugebiet An Mevissen soll zwischen der heutigen Bebauung und den Straßen L 361 (oben) und K 10 (links) entstehen. Politiker und Bürger fordern eine Straßenanbindung des Gebiets an eine dieser beiden Straßen. Foto: Georg Salzburg(salz)

Wevelinghoven Die Pläne fürs Baugebiet An Mevissen stoßen bei Anwohnern auf Kritik: Sie fordern ein Verkehrskonzept, das umliegende Siedlungen nicht zusätzlich belastet. Überlegt wird, einen unabhängigen Gutachter einzuschalten.

Von Carsten Sommerfeld

Geplant wird das Neubaugebiet An Mevissen seit Jahren – ein Diskussionspunkt ist die Verkehrsanbindung der rund 300 Wohneinheiten in drei Abschnitten. Dies macht auch Nachbarn des Baugebiets erhebliche Sorgen, knapp 30 Menschen kamen jetzt zu einem Treffen zusammen. Eine Forderung: ein „stichhaltiges Verkehrskonzept“, wie Anwohner Volker Hein erklärt. Er wirft der Stadt „Planlosigkeit“ vor.

Die Stimmung bei Nachbarn des Areals „scheint so langsam zu kippen. Das Bauprojekt wird jetzt deutlich konkreter“, sagt der 52-Jährige, der seit fast elf Jahren an der Birkenstraße wohnt. Für den ersten, kleineren Bauabschnitt hat die Stadtentwicklungsgesellschaft die Vermarktung von 32 Grundstücken abgeschlossen. Ende 2019 hatte der Rat den Weg für die Bebauungsplanverfahren für den zweiten und dritten Abschnitt mit zusammen 260 Wohneinheiten, darunter rund 60 in mehrgeschossigen Bauten, frei gemacht. An der K 10 soll das Gebiet „Hilmar-Krüll-Straße“ entstehen, weiter nördlich westlich der L 361 das Gebiet „Heyerweg“.

info Diskussion um mehrgeschossige Bauten Mehrgeschossige Häuser Laut Volker sollen Anwohnern der Birkenstraße und am Hülserweg vier mehrgeschossige Häuser „vor die Nase gesetzt werden“, obwohl die Stadt früher von Reihen- und Einfamilienhäusern gesprochen habe. Diese Wohnungen „werden neues und altes Wohngebiet wie eine Mauer voneinander trennen“. Entscheidung Laut Stadtsprecher Renner liegt bislang der Rahmenplan vor. Eine Entscheidung, welche Häuser wo gebaut werden, falle im Rahmen des begonnenen Bebauungsplanverfahrens.

Ein Knackpunkt: der Straßenanschluss. „Die Stadt plant ein Neubaugebiet für rund 800 Menschen mit 400 Fahrzeugen – ohne plausibles Verkehrskonzept“, kritisiert Volker Hein. „Die L361 wurde unter anderem als Umgehungsstraße für Wevelinghoven geplant. Und jetzt soll das Baugebiet, das direkt an der L361 liegt, an die schon jetzt überlasteten alten Verkehrswege angebunden werden.“

Knapp 30 Wevelinghovener kamen jetzt wegen der Probleme, die die Pläne für das Neubaugebiet dem Ort aus ihrer Sicht bescheren, zusammen. Foto: M. Haese

So solle ein Teil des Verkehrs über den Heyerweg fließen. „Da ist doch schon jetzt morgens Chaos, wenn die Busse und Elterntaxis zur Realschule kommen“, beobachtet der Wevelinghovener. Mit der geplanten, größeren Gesamtschule nehme der Verkehr dort weiter zu. Auch Diana Haese befürchtet „ein noch größeres Verkehrschaos“ im Baugebiet am Hülserweg neben dem Mevissen-Areal. Sie sorgt sich vor allem um Kinder, die zur Schule gehen.

Auch die Ortsdurchfahrt in Wevelinghoven wird, wie Volker Hein erklärt, schon jetzt erheblich belastet. „Eine gute Sache“ nennt er den Vorschlag, über einen neuen Kreisel am Knotenpunkt von L 361 und K 10 eine Straßenanbindung zu schaffen.

Nach Auskunft aus dem Rathaus sind Entscheidungen zur Verkehrsanbindung noch nicht gefallen. „Ein Verkehrsgutachten ist in Arbeit. Untersucht wird, welche Maßnahmen notwendig sind, um die Baugebiete zu erschließen, ohne Wevelinghoven zu überlasten“, betont Stadtsprecher Stephan Renner. Die Mevissen-Anbindung an die L 361 oder K 10 hat auch die Stadt im Blick, sie wird zudem von vielen Politikern gefordert, doch laut Renner stehen der Landesbetrieb Straßen.NRW beziehungsweise der Kreis solchen Plänen kritisch gegenüber.

Für Diskussionsbedarf ist also weiter gesorgt. Wie Volker Hein erklärt, wird im Ort überlegt, „einen unabhängigen Gutachter einzuschalten“, um ein Verkehrskonzept zu entwerfen und die Auswirkungen der städtischen Planung zu prüfen. Nach Ansicht von Hein ist „die gesamte Infrastruktur des Ortes bei weitem nicht auf die neuen Anwohner vorbereitet. Der Parkplatz auf dem Marktplatz mit Aldi und Rewe sei bereits heute zeitweise völlig überfüllt, erklärt der Wevelinghovener. Zusätzlicher Wohnraum müsse geschaffen werden, „aber dafür muss auch die Infrastruktur stimmen“. Er befürchtet zudem, dass im Ort künftig „wild geparkt“ werde. Für das Neubaugebiet seien zu wenig Parkmöglichkeiten eingeplant. So seien für den neuen Kindergarten an der Birkenstraße lediglich fünf Stellplätze vorgesehen – zu wenig angesichts 13 Erzieher und der Eltern, die ihre Kinder zu Kita bringen, sagt Hein.

Stadtsprecher Renner weist darauf hin, dass Bürgermeister Klaus Krützen im Herbst angekündigt habe, den Rahmenplan für Mevissen zunächst nicht in Gänze, sondern nur in Teilbereichen umzusetzen, um Auswirkungen auf die Gartenstadt aufzufangen. Mevissen dürfe Wevelinghoven „nicht überfordern“, so Krützen. Ein geplanter vierter Bauabschnitt wird vorerst nicht realisiert, es bleibt eine Bebauungslücke. Die Stadtentwicklungsgesellschaft als Projektentwicklerin hatte dort, wie Planungsausschussvorsitzender Wolfgang Kaiser erklärte, mit einigen Grundstückseigentümern keine Einigung über den Preis erzielt.