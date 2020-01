Tierschutz in Grevenbroich : Bußgeld: Was Katzen-Fütterer nicht wissen

Grevenbroich Auch in Grevenbroich gilt seit zwei Jahren eine Kastrations- und Kennzeichnungspflicht für alle Freigänger. Im benachbarten Rhein-Erft-Kreis steigen die Bußgeld nun deutlich an.

Mit einem Bußgeld von 1000 Euro belegt der benachbarte Rhein-Erft-Kreis Katzenhalter, die ihre Tiere nicht kastrieren und dennoch frei laufen lassen. Zudem müssen die Tiere sichtbar gekennzeichnet sein. Die Regeln traten in dieser Woche in Kraft. In Grevenbroich gilt bereits seit zwei Jahren eine Kastrations- und Kennzeichnungspflicht für Katzen. Das Bußgeld bei Zuwiderhandlung beträgt allerdings vergleichsweise niedrige 150 Euro. Was viele Bürger jedoch nicht wissen: Auch Menschen, die freilaufenden Katzen regelmäßig Futter zur Verfügung stellen, gelten als Katzenhalter und könnten im Zweifel zu solch einem Bußgeld verdonnert werden. Obwohl sie gar keine eigene Katze besitzen. So steht es im Paragraph eins der städtischen Katzenverordnung. Laut Stadtsprecher Stephan Renner gibt es bei der Stadtverwaltung niemanden, der in der Stadt gezielt freilaufenden Katzen nachjagt.