Kabarett in Grevenbroich : Lehrerin zieht den Grundschulalltag durch den Kakao

Melanie Bodewein (r.), die an der Jakobus-Grundschule in Neukirchen unterrichtet, ist Mitglied der Kabarettgruppe „Pultakrobaten“. Foto: Karin Verhoeven-Meurer

Grevenbroich In der Aula des Neusser Nelly-Sachs-Gymnasiums präsentiert sich am 14. Februar die Kabarettgruppe „Pultakrobaten“ mit ihrem aktuellen Programm „Schule not so Bad“, bei dem die Lachmuskeln der Zuschauer stark beansprucht werden soll.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Karin Verhoeven

Gnadenlos und mit viel Humor beleuchten die Akteure den kompletten Schulalltag in all seinen Facetten.

Mit zum Ensemble gehört Melanie Bodewein, die seit August 2019 an der Jakobus-Grundschule in Neukirchen unterrichtet. Die 44 Jahre alte Mutter zweier Kinder erzählt: „Da geht es um den Lehrermangel, um die vielen Probleme, die die neue Datenschutzverordnung sogar bei der Planung von Schulausflügen bringt, oder auch um das unerschöpfliche Thema der neuen Medien.“ Bodewein ist schon seit der Gründung der „Pultakrobaten“ im Jahr 2016 mit dabei. „Unser Grundschul-Kabarett bedeutet mir sehr viel, denn wir beleuchten unseren beruflichen Alltag von einer anderen Seite, benennen das Schöne aber auch den Frust und geben Denkanstöße“, sagt die Glehnerin. Alle Texte und KabarettNummern schreiben die „Pultakrobaten“ selbst – die Ideen gehen dem siebenköpfigen Team nicht aus.

Zu den Darstellern gehören Melanie Bodewein, Tatjana Debuck, Mareike Holverscheid sowie Ines Mindermann, Andreas Rieger, Klaus Schmidt und Marcus Weikämper. Bodewein sagt stolz: „Längst schon hat sich unsere Truppe, die aus Lehrerinnen, einem Schulleiter und nur einem Nicht-Lehrer aus den Kreisen Mettmann und Neuss besteht, einen Namen gemacht. Wir ziehen nicht nur Eltern, Schüler und Lehrer durch den Kakao, sondern unbarmherzig auch die Politik“