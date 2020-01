Öffentlicher Personennahverkehr in Grevenbroich : Zu wenig Ehrenamtler für den geplanten Bürgerbus

Grevenbroich Der für den Grevnbroicher Norden geplante Bürgerbus kann weiter nicht umgesetzt werden. Es fehlt an ehrenamtlichen Fahrern.

Von Carsten Sommerfeld

In Dormagen-Straberg geht jetzt der Bürgerbus an den Start. Der Elektro-Kleinbus soll mit ehrenamtlichen Fahrern die Mobilität im Dorf erhöhen. „Da denkt man gleich an den eigenen Ort“, sagt Heinz-Jürgen Année, Vorsitzender des Vereins „Unser Neukirchen“. Seit Jahren bestehen Überlegungen, für den Grevenbroicher Norden – Neukirchen und Münchrath – einen Bürgerbus ins Leben zu rufen. Doch der kommt nicht ins Rollen. Der Grund: Es mangelt an Interessierten, die den Kleinbus ehrenamtlich steuern wollen.

Dabei besteht Bedarf für ein solches Verkehrsmittel, das vorhandene Buslinien ergänzen soll. Neukirchener beschweren sich, dass sie nur schlecht mit dem Bus in die Grevenbroicher Innenstadt fahren können. Der Bus könnte den Norden mit der City und mit Bahn-Stationen in Kapellen und Allerheiligen verbinden. Anfang 2018 hatte Bürgermeister Klaus Krützen Vertreter aus mehreren Stadtteilen an einen Tisch geholt, um Möglichkeiten für den Bus auszuloten. Der Verein „Unser Neukirchen“ rührte die Werbetrommel, um Fahrer zu finden. „Es haben sich nur etwa drei oder vier gemeldet“, sagt Année. „Wir benötigen aber etwa 15 bis 20 ehrenamtliche Fahrer. Wir bräuchten größere Resonanz“, erklärt er. „Im Moment schlummert das Projekt“, aufgegeben sei es aber nicht.

In Hülchrath hatte die Dorfgemeinschaft im Mitteilungsorgan „Et Blättche“ einen Aufruf gestartet. „Die Resonanz war gleich Null. Es hat sich keiner gemeldet, der als Fahrer zur Verfügung stehen möchte“, sagt Vorsitzender Albert Stromann. „Wir werden das Thema in unserer Mitgliederversammlung im März ein letztes Mal ansprechen.“

„Ohne ausreichend Fahrpersonal geht es nicht“, erklärt Stadtsprecher Stephan Renner. „Planungsdezernent Florian Herpel steht nach wie vor bereit, um bei Fragen Hilfe zu geben. Wir werden mit den Akteuren in den Orten besprechen, wie wir weiter vorgehen.“