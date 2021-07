BSV Alter Emmelsumer Friedrichsfeld : Baby Emily ist die jüngste Schützin im Verein

Voerde-Friedrichsfeld Der BSV Friedrichsfeld Alter Emmelsumer unterstützt Vereinseltern, die ihren Nachwuchs als Mitglied anmelden, mit Kinderschützengeld.

Für die Nachwuchsförderung stellt der BSV Friedrichsfeld „Alter Emmelsumer“ schon seit rund zehn Jahren unter anderem auch ein „Kinderschützengeld“ zur Verfügung, das von Georg Schneider, stellvertretender Präsident des Schützenvereins, gesponsert wird. Dem Verein gelingt es dadurch, schon die Kleinsten in früher Jugend in die Tradition des Schützenwesens einzubinden.

Nach dem Kinderschützengeld für Finn Haltenhof, Lena Fengels, Nele Köhler, Chris Damian Lüttgens und Raik Konrad Lüttgens erhalten nun Rebekka und Hendrik Abel, die glücklichen Eltern von Emily Abel, die finanzielle Förderung. Emily wurde am 10. Dezember 2020 um 1.09 Uhr im Marienhospital in Wesel geboren und ist seit dem Tag ihrer Geburt auch Mitglied im Schützenverein. Das Anmeldformular wurde noch am 10. Dezember 2020 ausgefüllt, coronabedingt jedoch erst im Februar 2021 dem Verein übergeben. Klarer Fall für den Vorstand: Emily ist Vereinsmitglied seit dem 10. Dezember 2020. Mit ihr hatte der Schützenverein zu diesem Zeitpunkt 409 Mitglieder.