Niederrhein Reha- und Gesundheitssportzentrum : Neue Rehangebote in Kempen

Kempen Nach monatelanger Schließung öffnet das Niederrhein Reha- und Gesundheitssportzentrum in Kempen jetzt wieder. Die Inhaberin hat die Zeit für Weiterbildungen genutzt.

Für Nicol Koth-Rohn und ihr Team waren die vergangenen Monate eine große Herausforderung. Im Oktober vergangenen Jahres waren sie in neuen Räumlichkeiten gestartet und mussten schon einen Monat später wegen der Pandemievorgaben wieder schließen. „Wir haben es geschafft und sind nun wieder mit all unseren Angeboten als auch Neuerungen am Start“, sagt Koth-Rohn erfreut.

Sie ist nicht nur die Inhaberin des Niederrhein Reha- und Gesundheitssportzentrums an der Kleinbahnstraße 20 in Kempen, sondern auch die Vorsitzende des Vereins „Bleib sportlich & gesund Kempen“, kurz BSG genannt. Der Verein steht für ein breites Rehabilitationssportangebot, das in den Räumen an der Kleinbahnstraße umgesetzt wird.