Schulen in Grevenbroich : Fünf Millionen Euro für die Käthe-Kollwitz-Schule

Schulen in Grevenbroich

Grevenbroich Eines der größten Sanierungsprojekte an Schulen der vergangenen Jahre steht vor dem Abschluss. Für fünf Millionen Euro wurde das „Haus der Kinder“ der Gesamtschule kernsaniert und für modernen digitalen Unterricht fit gemacht.

Zwei Jahre lang wurde saniert – im Sommer sollen die Bauarbeiten im „Haus der Kinder“ für die Stufen fünf bis sieben der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule beendet sein. Im kommenden Schuljahr sollen die Gesamtschüler im runderneuerten und mit WLAN, Beamern und Activeboards technisch aufgerüsteten Gebäude A eine moderne Lern-Welt vorfinden. Dann hat auch der Dependance-Betrieb der Schule ein Ende: Seit 2019 sind die Oberstufe sowie zeitweise eine weitere Stufe wegen des Umbaus in die frühere Realschule Bergheimer Straße ausgelagert, bald kann diese „Zweigstelle“ aufgegeben werden.

Die Umbaukosten fürs „Haus der Kinder“ in Höhe von insgesamt fünf Millionen Euro wurden auf drei Haushaltsjahre verteilt. Dafür wurden auch 400.000 Euro Zuschüsse aus dem Topf „Gute Schule 2020“ genutzt. Der überwiegende Teil der Kosten wird aus der Schulpauschale des Landes NRW finanziert, Kredite wurden dafür, wie im Rathaus betont wird, nicht aufgenommen.

Pläne Die dritte Gesamtschule, die an der Bergheimer Straße starten und dann zum Heyerweg ziehen soll, ist gestoppt. Die Stadt stellt im Sommer keinen Antrag für die Schule, da sie nicht darlegen kann, wie sie die 32 Millionen teure Gebäude-Erweiterung stemmt.

Jetzt-Zustand In Grevenbroich gibt es zwei Gesamtschulen, die Käthe-Kollwitz- und die Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule.

Zwei Investitionsschwerpunkte zugleich packte die Stadt beim Umbau des dreietagigen Komplexes mit 19 Unterrichtsräumen an – laut Schulamtsleiter Thomas Staff eines der größten Sanierungsprojekte der Stadt im Schulbereich in den vergangenen Jahren. Der aus den 70er Jahren stammende Trakt war ein Sanierungsfall. Ein Teil der Scheiben war blind, die Fassade bröckelte. Im Winter sorgten niedrige Temperaturen für Ärger bei Eltern. Bei Kälte ließ die Stadt dann die Heizung auch nachts und am Wochenende laufen. „Der Gebäudetrakt war wegen der fehlenden Dämmung unser Sorgenkind“, erklärte Dirk Schwarz von den Stadtbetrieben zur Halbzeit des Umbaus 2020.