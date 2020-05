Strukturwandel in Grevenbroich : Vorschlag einer Revier-Uni scheitert im ersten Anlauf

Grevenbroich Die Zukunftsagentur Rheinisches Revier schickt 83 Projekte in die nächste Runde. Das Rheinische Institut of Technology ist nicht dabei. Die Antragsteller sind nun aufgerufen, ihre Projektskizze „zu verdichten“.

Die Gründung einer mathematisch-technischen Hochschule mit Sitz des Präsidiums in Grevenbroich hat im ersten Anlauf keine Empfehlung der Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR) bekommen. 83 andere Projekte hingegen schon. Der Geschäftsführer der ZRR, Ralph Sterck, erläuterte auf Nachfrage unserer Redaktion, dass damit kein Werturteil des Aufsichtsrats verbunden sei: „Gesucht wurden am Dienstag Projekte, die sich rasch realisieren lassen.“ Sterck riet den Initiatoren zu „einem realistischen Erwartungsmanagement“.

In Grevenbroich sollte die Uni das Auerbachhaus auf der Stadtparkinsel beziehen. Dort sollte das Präsidium sitzen und bereits ab Mitte September die ersten Studenten ausgebildet werden – in dem Fach „Information Security in Computer Science“, bei Professor Hartmut Pohl. Dabei geht es um Sicherheit für Computer und Datennetze. Zumindest der Starttermin des Bachelor-Studiengangs lässt sich nicht halten. Er war in der Skizze mit dem Wintersemester 2020/21 angegeben, das Mitte September startet.