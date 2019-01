Grevenbroich: Dorfgemeinschaft Hülchrath: 32.500 Euro für Laternen gestemmt

Hülchrath Dorfgemeinschaft Hülchrath hat seit 2005 für 19 neue Laternen im Dorf gesorgt.

Die Idee für neue, zum Ortsbild passende Laternen ging auf eine Gestaltungsplanung zurück, die das Büro „La Citta“ Anfang der 90er Jahre im Auftrag der Stadt Grevenbroich erstellt hatte. „Die Stadt hatte ähnliche Laternen auf dem Sebastianusplatz und am Zolltor errichtet. Diese Idee haben wir dann aufgegriffen“, berichtet Paul Steins. 2005 wurde an der Herzogstraße an den Stelen, die auf die Preise beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ hinweisen, eine Musterlaterne errichtet. Mit den Jahren wurden an der Herzog- und der Broichstraße Schritt für Schritt 18 weitere herkömmliche Peitschenmasten gegen die neuen Bogenlaternen ausgewechselt. „Zwischendurch wurde gesagt, dass das Modell bald nicht mehr lieferbar sein würde, doch wir haben es geschafft“, schildert Steins.