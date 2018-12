Krankenhaus Grevenbroich: Kampf gegen die  „Aliens“ im Krankenhaus

Grevenbroich Wie Aliens sehen Bakterien und Keime unter dem Mikroskop aus. Tatsächlich aber arbeiten die Hygienebeauftragten des Kreiskrankenhauses Grevenbroich täglich an ihrer Bekämpfung: mit gutem Erfolg.

Auch nach 38 Jahren wirkt der Science-Fiction-Horrorfilm „Alien“ modern und mutig. In dieser Zeit sind inzwischen sechs Teile der Reihe erschienen, jeder Film rückt den Kampf gegen die andersartigen Monster in den Fokus. Auch in Grevenbroich wird gekämpft – und zwar im Kreiskrankenhaus. Dort sind die Gegner zwar keine Aliens, aber Keime, die teilweise sehr schwer in den Griff zu bekommen sind. Yvonne Schoenen, Norbert Conrads und Michael Jakobs sind seit Jahren als Hygienefachkräfte in der Krankenhaushygiene tätig. „Die größte Herausforderung ist es, bei Patienten und Besuchern für Verständnis zu sorgen und die Kollegen immer wieder zu Hygienemaßnahmen zu motivieren“, erklärt Yvonne Schoenen, die seit 2012 in den Rhein-Kreis Neuss Kliniken arbeitet. Unter dem Mikroskop betrachtet, haben einige Bakterien und Viren Ähnlichkeit mit Aliens. Sie sehen aus wie unheimliche Wesen. Mit bloßem Auge sind sie jedoch nicht zu erkennen. „Einerseits leben sie mit uns und unterstützen unsere Körperfunktionen, sind teilweise sogar lebenswichtig wie beispielsweise Darmkeime, andererseits können sie uns aber auch schaden,“ weiß Schoenen.