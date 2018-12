Gabriele Gerdoberens verrät Rezeptur für Grevenbroicher Drink : Mit Donnergurgler erfrischt durchs neue Jahr

Gabriele Gertoberens mit Sohn Vincenz kennen die bislang für geheim gehaltene Rezeptur des Donnergurglers. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Grevenbroich Handtuch, Herz aus Gold und der pangalaktische Donnergurgler sind Zutaten des SciFi-Klassikers „Per Anhalter durch die Galaxis“.

Tequila Sunrise, Caipirinha, Mojito und Co. kennt jeder. Abwechslung ins Glas bringt Gabriele Gertoberens. Inspiriert vom SciFi-Klassiker „Per Anhalter durch die Galaxis“ hat sie jetzt einen pangalaktischen Donnergurgler entwickelt. „Neben Handtuch und Bademantel ein wichtiges Accessoire“, wie die „Fräuleinswunder“-Chefin durch die Lektüre des Romans weiß. Eigens für die Donnergurgler-Kreation hat sie sich jetzt nochmals die Verfilmung angesehen und eine liquide Köstlichkeit auf Gin-Basis geschaffen.

„Wir führen ohnehin eine vielfältige Auswahl besonderer Spirituosen“, beschreibt sie, was hinter dem Tresen beispielsweise an Single-Malts direkt aus Schottland, Edel-Korn oder einer umfassenden Gin-Palette zu bekommen ist. Denn die Hausherrin ist Gin-Fan. Er sei der stärksten Drink der Galaxis, heißt es über die Donnergurgler-Wirkung. „Es ist so, als bekäme man mit einem von Zitronenscheiben umwickelten Goldbarren einen vor den Kopf“, zitiert die Gastronomin aus dem Film. „Damit haben wir uns beschäftigt“, ergänzt Sohn Vinzenz (24). „Wie die Klingonen in ‚Star Wars tüfteln wir manches im Familienverbund aus“, erzählt Gabriele Gertoberens über das Suchen und Finden von neuen Getränkeideen in der Verwandtschaft.

Info Filmhit „Per Anhalter durch die Galaxis“ Erscheinungsjahr „Per Anhalter durch die Galaxis“ kam 2005 in die Kinos. Er basiert auf den kultigen Büchern von Douglas Adams. Regie Garth Jennings Handlung Außerirdische Vogonen sprengen die Erde. Sie brauchen Platz für eine Hyperraum-Route im Weltall. Arthur Dent überlebt mit Kumpel Ford Prefect. Mittels „Subraum-Äther-Winker“ kommen sie an Bord eines Raumschiffs. Dort und in der Galaxis herrscht der fiese Zaphod Beeblebrox. Am Ende vieler skurriler Episoden weiß Arthur Dent: Die Antwort auf alles ist „42“.

Nicht „bizarr-bunt und möglichst intensiv“ schmeckt die von ihnen entwickelte Rezeptur zu dem von „Galaxis“-Hauptfigur Zaphod Beeblebrox so favorisierten Getränk. „Die Ingredienzien sind fein“, beschreiben Mutter und Sohn ihre Mixtur mit Hingucker-Optik. Wegen der futuristischen Farbe wird dazu in geheimer Abmessung fruchtig-frischer Limoncello „mit Augenmaß“ verwendet und ebenso in ein Reagenzglas gefüllt wie eine Basilikum-Ingwer-Limonade. Stabilisiert durch Eiswürfel landen diese Zutaten im Donnergurglerglas, in das außerdem Tonicwater, ein Spritzer Soda, Limetten- und Zitronenschnipsel und natürlich „ein ausgewählter Gin,“ kommen. So serviert darf der Gast den finalen Akt selbst gestalten: er kippt die beiden Reagenzgläser mit dem fruchtigen Elixier nämlich eigenständig ins Gefäß – und zelebriert Schluck für Schluck die Wirkung des alles andere als toxischen Cocktails.

Lautet im Original zwar die Warnung „trinke niemals mehr als zwei Pangalaktische Donnergurgler. Es sei denn, du bist ein 30-Tonnen-Elefant mit Bronchialasthma“, dürfen Grevenbroicher aufatmen, denn Gabriele Gertoberens’ Donnergurgler ist wohldosiert. Die gelernte Modistin, die vor etwa zehn Jahren das „Fräuleinswunder“ als Pop Up-Store an der Breite Straße eröffnete und vor knapp dreieinhalb Jahren an die Zünftestraße zog, ist „gerne Gastgeberin“. Dabei ist sie vor allem „immer auf der Suche nach ungewöhnlichen Getränken“. Gerne bereit, „sich inspirieren zu lassen“, macht sie aus dem eigenen Interesse auch ein Angebot für Besucher, denen „unterschiedliche Dinge zum Probieren“ angeboten werden, so wie jetzt das prominente Getränk.